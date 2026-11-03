Россиянам назвали уникальные свойства ягод

Нутрициолог Яблокова посоветовала включить в рацион клюкву и бруснику осенью Фото: Андрей АБРАМОВ.

Некоторые ягоды являются ценными источниками витаминов в осенний период. Речь, в частности, идет о бруснике и клюкве, которые, благодаря полезным свойствам, могут помочь в борьбе с осенними простудами. Об этом в разговоре с корреспондентом издания aif.ru рассказала нутрициолог Ольга Яблокова.

"В сезон простуд витамин C укрепляет иммунную систему, полифенолы и флавоноиды действуют как антиоксиданты, защищая клетки от повреждений. Также данные ягоды помогают предотвращать инфекции мочевыводящих путей", - отметила специалист.

Она подчеркнула, что клюква и брусника являются лидерами по содержанию антиоксидантов среди всех ягод: их свойства помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме.

Тем временем 360.ru рассказал, что клюква даже обладает антисептическими свойства, так как способна затруднять прикрепление бактерий.