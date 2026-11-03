В Краснодаре объявили воздушную тревогу, идет отражение атаки ВСУ

В Краснодаре объявили воздушную тревогу Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Краснодаре вечером 3 ноября объявили воздушную тревогу из-за отражения атаки беспилотников. Сигнал прозвучал в городе в 22:10. Об этом сообщила пресс-служба МЦУ Краснодара.

"Внимание! В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" - идет отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности", - следует из сообщения.

Гражданам рекомендовали не выходить на улицу, укрыться в помещениях без окон и держаться подальше от дверей. Не следует пользоваться лифтами. Жителей призвали дождаться официальной отмены сигнала опасности.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Краснодарский край. Под удар попал Абинск. В городе были повреждены три частных жилых дома. В Ейском районе при падении БПЛА пострадали два многоквартирных дома.