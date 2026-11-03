Детям-сиротам в Тюменской области упростили получение выплаты на приобретение жилья

Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области.

В Тюменской области вводится дополнительная мера поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь они смогут воспользоваться региональной социальной выплатой на покупку жилья. О соответствующем решении сообщил губернатор Александр Моор в своём официальном канале в мессенджере МАКС.

По словам главы региона, работа по обеспечению жильём этой категории граждан продолжается, и новая выплата станет ещё одним инструментом решения квартирного вопроса. Губернатор отметил, что уже подписал постановление правительства области, закрепляющее данную меру поддержки.

Главное отличие региональной выплаты от федерального сертификата заключается в более мягких условиях получения. Право на неё возникает у детей-сирот уже с 22 лет. Кроме того, при оформлении региональной выплаты к заявителям не предъявляются требования по уровню дохода — это существенно расширяет круг тех, кто может рассчитывать на помощь.

Размер новой выплаты определяется по той же формуле, что и федеральный сертификат. В основе расчёта лежит норматив общей площади жилья — 33 квадратных метра, а также средняя рыночная стоимость одного квадратного метра в Тюменской области. Полученные средства разрешено направить на приобретение благоустроенной квартиры в собственность, уточнили в департаменте социального развития региона.

Тем, кто хочет получить консультацию о порядке оформления региональной выплаты, следует обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Специалисты разъяснят условия участия, перечень необходимых документов и последовательность действий.