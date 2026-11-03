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НовостиОбщество3 ноября 2026 20:20

Минюст потребовал ликвидировать фонд Елены Исинбаевой: что произошло

Минюст подал иск о ликвидации фонда олимпийской чемпионки Исинбаевой
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом: в 2004 году в Афинах и в 2008-м в Пекине. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом: в 2004 году в Афинах и в 2008-м в Пекине. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Министерство юстиции России подало иск о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Заявление поступило в Центральный районный суд Волгограда. Об этом сообщает РИА Новости.

Минюст требует исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц. В ведомстве объяснили, что фонд не предоставлял необходимые отчеты и сведения, а также не получал корреспонденцию. По данным пресс-службы министерства, организации направляли письма с требованием устранить нарушения, однако они не были исполнены.

Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом: в 2004 году в Афинах и в 2008-м в Пекине. На Играх 2012 года в Лондоне спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Елена Исинбаева накопила более 1,3 миллиона рублей долгов за коммунальные услуги и налоги. По данным публикации, на спортсменку подали в суд из-за задолженности по ЖКХ в размере 440 тысяч рублей, а ФНС выставила ей счет на 920 тысяч рублей.