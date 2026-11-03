В Калужской области начинают выпуск инновационных онкопрепаратов

Фото Агентства регионального развития Калужской области и компании «АстраЗенека».

В индустриальном парке «Ворсино» Калужской области компания «АстраЗенека» открывает производство инновационных противоопухолевых лекарств. На заводе завершены строительство и монтаж оборудования на новом участке. Запуск современной линии состоялся в рамках Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение».

Ключевая задача нового производства — выпуск онкопрепарата «Линпарза», который с 2021 года включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Открытие линии должно повысить доступность современной терапии для онкологических пациентов и уменьшить зависимость от зарубежных поставок.

Мощность участка составляет 50 млн таблеток в год. Линия оснащена уникальным оборудованием, позволяющим работать с высокоактивными онкологическими веществами в полностью герметичной среде. Калужский завод стал третьей площадкой в мире, где применяется подобная технология.

Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы. С 2027 года планируется выпуск тестовых и валидационных серий, а с 2028-го — производство коммерческих партий.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что расширение производства на заводе в регионе — важный шаг в развитии калужского фармкластера и вклад в укрепление технологического суверенитета России в сфере выпуска жизненно важных лекарств.

Калужская область активно развивает фармацевтическое производство и создаёт условия для крупных инвестиционных проектов. «АстраЗенека» занимает первое место среди производителей лекарств в регионе по объёму выручки. Завод компании работает в «Ворсино» более 10 лет, в его портфеле 11 продуктов, большинство из которых выпускаются по полному циклу.