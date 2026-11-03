ИТ-эксперт Рыбников предупредил об активности украинских мошенников в интернете Фото: EAST NEWS.

В сети вновь активизировались мошенники, которые действуют на территории Украины. Все чаще их жертвами становятся работники российских компаний, которые получают фишинговые сообщения от, якобы, службы поддержки. Об этом "Газете.Ru" рассказал ИТ-эксперт Андрей Рыбников.

"Речь идет о технических уведомлениях на корпоративную электронную почту: сотрудник получает письмо о том, что его почтовый ящик переполнен, срок действия пароля истекает или учетную запись необходимо срочно подтвердить", - объяснил собеседник издания.

Он добавил, что злоумышленники действуют, не выясняя подробностей о жертве: их цель разослать как можно больше писем, в надежде, что невнимательный человек перейдет по указанной ссылке.

Тем временем 360.ru сообщил, что в преддверии 4 ноября Дня народного единства в сети активизировались аферисты: мошенники применяют несколько схем обмана, чаще всего создавая поддельные интернет-магазины и копируя сайты популярных брендов.