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НовостиОбщество3 ноября 2026 20:29

Участники свадебного кортежа в КБР получили 39 штрафов на семерых

Свадебный кортеж в КБР устроил опасные столкновения на трассе
Мария ПАНЮТИНА
Участники свадебного кортежа в КБР получили 39 штрафов Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Участники свадебного кортежа в КБР получили 39 штрафов Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

В Кабардино-Балкарии выписали 39 штрафов семерым участникам свадебного кортежа, которые грубо нарушали правила дорожного движения. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, автомобили двигались по трассе Майский - Ново-Ивановская в три ряда. При этом водители двух машин несколько раз сталкивались друг с другом, пытаясь вытеснить соперника с дороги.

Такие действия создавали угрозу для остальных участников движения. Правоохранители установили личности нарушителей. Ими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 28 лет из Урванского района республики.

Семерых водителей привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу, управление автомобилем без водительских прав после лишения, а также несвоевременную оплату штрафов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве задержали водителя, который проигнорировал требование об остановке. Сотрудники ДПС организовали преследование и заблокировали машину. Когда инспектор попытался открыть дверь, москвич снова тронулся с места и причинил сотруднику телесные повреждения.