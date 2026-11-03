Мужчина стал миллионером на обычной рыбалке: вот так подфартило!

Житель австралийского Дарвина Мэтью Морис во время обычной рыбалки случайно выиграл миллион австралийских долларов, что соответствует почти 56,9 миллиона рублей. Об этом сообщает The Guardian.
Мужчина отправился порыбачить вместе с братом, приехавшим из-за границы. По данным издания, во время ловли Морис вытащил из воды морского окуня длиной около 80 сантиметров и заметил на рыбе красную метку.
Оказалось, что мужчина поймал главную призовую рыбу конкурса Million Dollar Fish. За поимку экземпляра с красной меткой участникам полагался миллион. При этом Морис даже не регистрировался для участия в соревновании. На выигрыш он планирует купить дом и погасить долги.
Ранее KP.RU сообщал, что житель Ульяновской области стал обладателем одного миллиона рублей. Удача пришла к мужчине благодаря подарку родственника. Лотерейный билет Владимиру Кашицину подарил дядя.