В машине пропавшей семьи Усольцевых нашли только один документ: следователи раскрыли детали

В автомобиле пропавшей семьи Усольцевых нашли только водительское удостоверение Ирины. Остальные документы обнаружили дома. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В автомобиле пропавшей семьи Усольцевых нашли только водительское удостоверение Ирины. Остальные документы обнаружили дома. Об этом ТАСС сообщила представитель краевого управления СК Яна Сырымбетова.

«В машине семьи было обнаружено водительское удостоверение Ирины Усольцевой. Паспорта российские и заграничные, а также свидетельство о рождении ребенка были найдены дома у Усольцевых», — уточнила она.

Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали в сентябре 2025 года во время туристического похода в Кутурчинском Белогорье. По делу опросили более 150 человек. В оставленной машине также нашли 300 тысяч рублей.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что следователи восстановили поминутную картину событий перед исчезновением семьи Усольцевых. Основной версией произошедшего остается несчастный случай.