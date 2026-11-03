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НовостиПолитика3 ноября 2026 21:42

МИД России: инициатива перенести штаб-квартиру ООН в Сочи по-прежнему в силе

Логвинов указал на нарушения США обязательств перед ООН
Мария ПАНЮТИНА
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Фото: REUTERS.

Предложение России о переносе штаб-квартиры ООН из США в Сочи остается актуальным. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Дипломат уточнил, что в первую очередь необходимо добиваться от американской стороны соблюдения международных договоренностей.

"Впрочем, озвученное министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Нью-Йорке год назад предложение рассмотреть вопрос о переносе штаб-квартиры в Сочи остается в силе", - сказал он для ТАСС.

Логвинов подчеркнул, что инициатива сохраняет силу на фоне многочисленных нарушений со стороны США своих обязательств в качестве страны пребывания главного офиса всемирной организации.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия придает особое значение укреплению центральной роли ООН в системе международных отношений. Президент Владимир Путин добавил, что Устав организации продолжает оставаться основополагающим источником международного права.