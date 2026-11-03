Мартынов сравнил происходящее с фантастическим произведением, в котором люди теряли способность самостоятельно мыслить и чувствовать. Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look press

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал превращение Украины в «антироссию» бесчеловечным экспериментом над населением страны. По его мнению, реализовать задуманное полностью не удалось. Об этом эксперт заявил РИА Новости.

Мартынов сравнил происходящее с фантастическим произведением, в котором люди теряли способность самостоятельно мыслить и чувствовать.

«Хотели же такую антироссию, да, без души... Не удалось у всех эту душу отобрать, понимаете. И получилась гражданская война. А явно планировалось что-то другое», — заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что внешние силы пытаются разобщить российское общество. По мнению Мартынова, сохранение единства народов России остается важным условием защиты страны от внешнего давления.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о заявлении депутата Госдумы Леонида Слуцкого, который обвинил Владимира Зеленского и Петра Порошенко* в политическом расколе Украины. По его словам, украинский кризис усугубился после срыва Минских соглашений и стамбульских переговоров.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.