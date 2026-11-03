НАТО включило удары по России в новый оборонный план Фото: REUTERS.

Новый оборонный план НАТО предусматривает возможность нанесения ударов по военным объектам и инфраструктуре вглубь территории России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Североатлантический альянс с июня пересматривает подход к сдерживанию обычных российских вооруженных сил.

"Это подразумевает не только обстрелы войск, которые могут пересечь границы, но и нанесение ударов по военным базам, складам снабжения и промышленным объектам в тылу передовой, на территории России", - следует из материала.

Напомним, что у России нет оснований для конфронтации с Европой. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не намерена нападать на ЕС, однако следит за военными учениями европейцев.

Ранее KP.RU сообщал, что Европу часто считают виновницей бедствий, принесенных миру. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что политика европейцев привела к двум мировым войнам.