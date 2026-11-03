Трамп объявил Солнечную систему достоянием человечества: он всерьез нацелился на Марс

Американский лидер заявил, что США намерены возглавить это начинание. По его словам, страна будет нести свои ценности во все уголки космоса. Фото:Bonnie Cash-Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал декларацию, согласно которой Солнечная система и космическое пространство за пределами Земли объявляются достоянием человечества, открытым для исследования и освоения. Об этом свидетельствует документ, опубликованный Белым домом.

«Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, в рамках полномочий, данных мне конституцией и законами США, провозглашаю, что Солнечная система и все космическое пространство являются достоянием всего человечества и открыты для исследования, освоения и использования, а также для постоянного присутствия граждан Соединенных Штатов», — говорится в декларации.

Американский лидер заявил, что США намерены возглавить это начинание. По его словам, страна будет "нести свои ценности во все уголки космоса".

Напомним, ранее KP.RU писал о планах США по освоению Луны: NASA намерено построить там постоянную базу и обеспечить длительное присутствие американцев. Высадку астронавтов на спутник Земли планируют провести в 2028 году.