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НовостиВ мире3 ноября 2026 23:36

В США начали закрываться участки на выборах в Конгресс: кто уже успел проголосовать

В США начали закрываться участки на промежуточных выборах в Конгресс
Диана ЗАМАЛЕЕВА
В США начали закрываться избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс. Первыми голосование завершили в ряде округов Индианы и Кентукки.

В США начали закрываться избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс. Первыми голосование завершили в ряде округов Индианы и Кентукки.

Фото: REUTERS.

В США начали закрываться избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс. Первыми голосование завершили в ряде округов Индианы и Кентукки. Об этом сообщает ТАСС.

В 18:00 по времени Восточного побережья США участки прекратили принимать бюллетени в этих округах. Позже голосование завершится в Вирджинии, Вермонте, Джорджии, Южной Каролине и других штатах.

К 04:00 по МСК участки полностью или частично закроются еще в 19 штатах и столичном округе Колумбия. В Нью-Йорке и ряде других штатов голосование завершится в 05:00 по МСК. Последними бюллетени перестанут принимать на Алеутских островах на Аляске, к 09:00.

На промежуточных выборах американцы переизбирают треть Сената и весь состав Палаты представителей. Кроме того, проходят выборы губернаторов 36 штатов и территорий. Сейчас обе палаты Конгресса контролирует Республиканская партия. Новый, 120-й состав законодательного органа приступит к работе 3 января 2027 года.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о сбое в работе Федеральной избирательной комиссии США: ведомство временно отключило интернет-сервисы после попытки хакерской атаки. Инцидент произошел накануне промежуточных выборов в Конгресс.