ФБР опровергло сообщения о 20 тысячах поддельных бюллетеней в Техасе

В ФБР заявили, что информация о рейде 2 ноября 2026 года не соответствует действительности. Фото: REUTERS.

Федеральное бюро расследований США опровергло сообщения о том, что накануне промежуточных выборов в Конгресс провело рейд в Техасе и обнаружило десятки тысяч поддельных бюллетеней. Об этом представитель ведомства заявил в комментарии CNN.

Ранее американский комик Джонатан Грегори, поддерживающий президента США Дональда Трампа, утверждал, что ФБР якобы нашло более 20 тысяч поддельных бюллетеней на складе в Хьюстоне. По его словам, все они были заполнены за кандидатов от Демократической партии.

В ФБР заявили, что информация о рейде 2 ноября 2026 года не соответствует действительности. Представитель ведомства подчеркнул, что никакой операции, связанной с выборами и обнаружением поддельных бюллетеней, не проводилось.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о письмах с неизвестным белым порошком, которые получили более 30 членов Конгресса США незадолго до промежуточных выборов. Из-за инцидентов пришлось эвакуировать сотрудников и приостанавливать работу избирательных комиссий.