Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире3 ноября 2026 23:51

ФБР опровергло сообщения о 20 тысячах поддельных бюллетеней в Техасе

ФБР: сообщения о 20 тысячах поддельных бюллетеней в Техасе являются фейком
Диана ЗАМАЛЕЕВА
В ФБР заявили, что информация о рейде 2 ноября 2026 года не соответствует действительности.

В ФБР заявили, что информация о рейде 2 ноября 2026 года не соответствует действительности.

Фото: REUTERS.

Федеральное бюро расследований США опровергло сообщения о том, что накануне промежуточных выборов в Конгресс провело рейд в Техасе и обнаружило десятки тысяч поддельных бюллетеней. Об этом представитель ведомства заявил в комментарии CNN.

Ранее американский комик Джонатан Грегори, поддерживающий президента США Дональда Трампа, утверждал, что ФБР якобы нашло более 20 тысяч поддельных бюллетеней на складе в Хьюстоне. По его словам, все они были заполнены за кандидатов от Демократической партии.

В ФБР заявили, что информация о рейде 2 ноября 2026 года не соответствует действительности. Представитель ведомства подчеркнул, что никакой операции, связанной с выборами и обнаружением поддельных бюллетеней, не проводилось.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о письмах с неизвестным белым порошком, которые получили более 30 членов Конгресса США незадолго до промежуточных выборов. Из-за инцидентов пришлось эвакуировать сотрудников и приостанавливать работу избирательных комиссий.