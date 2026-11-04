Останки американской космической обсерватории Swift упадут на Землю 4 ноября

Останки американского космического телескопа Swift должны войти в плотные слои атмосферы Земли в среду, 4 ноября. Фото: Chris Williams/NASA/Global Look Press

Останки американского космического телескопа Swift должны войти в плотные слои атмосферы Земли в среду, 4 ноября. Вероятность причинения вреда людям оценивается примерно как один случай на 2100, сообщает NASA.

Масса обсерватории составляет около 1,5 тонны. По прогнозу Космических сил США, аппарат войдет в атмосферу примерно в 10:30 мск, однако погрешность составляет до 10 часов. Французский астроном Жозеф Реми прогнозирует это событие на 12:57 мск с отклонением до шести часов.

По оценке NASA, большая часть телескопа сгорит, но отдельные прочные элементы и части зеркал могут достичь Земли. В зону возможного падения входят Африка, Австралия, Индия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Южная Америка. При этом уцелевшие фрагменты, вероятнее всего, упадут в океан.

Обсерваторию Swift запустили 22 года назад для изучения гамма-всплесков и сверхновых звезд. В июле NASA попыталось спасти ее с помощью спутника-буксира Link, который должен был захватить телескоп и поднять его орбиту. Однако из-за неисправности системы ориентации буксир начал вращаться, связь с ним прервалась, а спасательную миссию стоимостью 30 миллионов долларов провести не удалось.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о попытке NASA спасти орбитальную обсерваторию Swift от падения на Землю. Для этого к телескопу направили спутник-буксир LINK, который должен был захватить аппарат и поднять его на безопасную орбиту.