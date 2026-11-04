Трамп пригрозил демократам правом вето: он готов блокировать их инициативы в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп пригрозил накладывать вето на законодательные инициативы демократов, если они получат большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил накладывать вето на законодательные инициативы демократов, если они получат большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, сообщает РИА Новости.

«У меня есть высшая власть — она называется вето», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о возможном переходе Конгресса под контроль демократов. Трамп также дал понять, что готов оправдать прозвище «Мистер Вето».

При этом президент выразил уверенность в шансах республиканцев на победу, но отказался давать конкретные прогнозы. По его словам, выборы нередко преподносят неожиданные результаты.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп допускал попытку импичмента в случае победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Президент США также предупреждал о политических последствиях потери республиканцами контроля над парламентом.