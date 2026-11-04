Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

Финансовые потери ЕС из-за роста стоимости энергоресурсов с начала года достигли 127 миллиардов евро. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на технологической конференции.

В последний раз политик сообщала об энергетических потерях ЕС в октябре на саммите объединения. Тогда сумма составляла 106 миллиардов евро.

"С момента закрытия Ормузского пролива импорт ископаемого топлива обошелся Европе в дополнительные €127 млрд, при том, что ЕС не импортировал ни одной дополнительной молекулы топлива", - сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что закупки нефти и газа за рубежом делают Европу уязвимой перед кризисами. В связи с этим она считает оправданным курс ЕС на полный отказ от топлива.

Ранее KP.RU сообщал, что скоро Европа опустеет из-за цунами цен на нефть и газ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев добавил, что кризис в Европе является результатом политики Брюсселя. Он задается вопросом, не слишком ли поздно для ЕС "покаяться".