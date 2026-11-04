Российские связисты уничтожили атаковавшую узел связи украинскую ДРГ: после боя военные восстановили оборудование

Российские военные связисты уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, атаковавшую узел связи. Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военные связисты уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, атаковавшую узел связи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, младший сержант Артём Иванов вместе с сослуживцами восстанавливал связь между артиллерийскими позициями и штурмовыми подразделениями. Получив сообщение о нападении на узел, военнослужащий направился к объекту, заметил отходивших украинских военных и сообщил об этом старшему группы.

«Артём Иванов совместно с военнослужащими группы вступил в бой, в результате которого ДРГ противника была уничтожена», — заявили в Минобороны.

После столкновения связисты вернулись к повреждённому оборудованию и завершили ремонт.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о работе российских военных связистов, которые восстанавливают поврежденное оборудование под угрозой атак беспилотников. Устойчивая связь позволяет командованию координировать действия подразделений на передовой.