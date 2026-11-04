Европа готовится к войне с Россией и саботирует мир на Украине Фото: REUTERS.

Европа движется к прямому военному противостоянию с Россией, несмотря на заявления о стремлении завершить конфликт на Украине. Об этом сообщает итальянское издание L’Antidiplomatico.

"Создавая армию для "поддержки" киевского режима войсками, которые будут отправлены на украинскую территорию <...> мы, по сути, движемся к прямой конфронтации с ядерной державой", - следует из материала.

Действия стран ЕС противоречат публичным заявлениям их глав. По оценке издания, пока в Абу-Даби хотят добиться разрешения конфликта, "коалиция желающих" всячески пытается сорвать переговорный процесс.

Ранее KP.RU сообщал, что Запад и Владимир Зеленский не стремятся к миру. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил, что им выгодна заморозка конфликта для восстановления ВСУ. Брюссель и Киев боятся, что Москва и Вашингтон договорятся без них.