В Финляндии указали на ошибку НАТО по Украине: в чем просчитался Запад

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал уверенность НАТО в том, что размещение западных войск на Украине не приведет к ядерной эскалации с Россией. Фото: REUTERS.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал уверенность НАТО в том, что размещение западных войск на Украине не приведет к ядерной эскалации с Россией. Об этом политик написал в соцсети X.

«Элита НАТО уверена, что размещение западных войск на Украине не приведет к ядерной эскалации с Россией. Нет, нет и еще раз нет. Это большая ошибка!» — заявил Мема.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что финский политик Армандо Мема предупреждал о риске военной эскалации в случае отправки западных войск на Украину. Он отмечал, что такой шаг может втянуть европейские страны в масштабный конфликт с Россией.