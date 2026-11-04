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НовостиПолитика4 ноября 2026 1:25

В Финляндии указали на ошибку НАТО по Украине: в чем просчитался Запад

Мема назвал ошибкой оценку НАТО рисков ввода войск на Украину
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал уверенность НАТО в том, что размещение западных войск на Украине не приведет к ядерной эскалации с Россией.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал уверенность НАТО в том, что размещение западных войск на Украине не приведет к ядерной эскалации с Россией.

Фото: REUTERS.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал уверенность НАТО в том, что размещение западных войск на Украине не приведет к ядерной эскалации с Россией. Об этом политик написал в соцсети X.

«Элита НАТО уверена, что размещение западных войск на Украине не приведет к ядерной эскалации с Россией. Нет, нет и еще раз нет. Это большая ошибка!» — заявил Мема.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что финский политик Армандо Мема предупреждал о риске военной эскалации в случае отправки западных войск на Украину. Он отмечал, что такой шаг может втянуть европейские страны в масштабный конфликт с Россией.