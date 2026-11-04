Химическая угроза вместо ядерной: о чем Израиль предупредил США

Израиль предупредил США о якобы химической угрозе от Ирана Фото: REUTERS.

Израиль предупредил США о якобы возможном применении Ираном химического оружия против своих противников. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

"Израиль поделился с США развединформацией, согласно которой Иран раздумывает над использованием химоружия против своих противников. Некоторые американские госсслужащие отреагировали с тревогой, другие - с глубоким скептицизмом", - следует из материала.

По данным издания, Тель-Авив утверждает, что угроза использования химического оружия Тегераном может быть более непосредственной, чем его ядерные амбиции. При этом Израиль не представил никаких доказательств.

Ранее глава комиссии парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что при любых действиях, направленных против интересов республик, Тегеран менее чем за час способен сделать территорию Израиля непригодной для проживания.