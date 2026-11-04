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НовостиВ мире4 ноября 2026 1:54

Путь без даты: ЕС подготовил осторожную дорожную карту для членства Украины

Politico узнало об осторожном плане переговоров ЕС о членстве Украины
Мария ПАНЮТИНА
ЕС готовит осторожный план переговоров о членстве Украины

ЕС готовит осторожный план переговоров о членстве Украины

Фото: REUTERS.

ЕС разрабатывает более осторожный план переговоров о вступлении Украины в блок, который не предусматривает конкретных сроков. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ ЕК.

По данным издания, документ планируют представить 4 ноября. В нем обозначены семь направлений, по которым Киев сможет предварительно завершить переговоры с Брюсселем в 2027 году.

Работу по вопросам образования и культуры хотят завершить в первой половине года. Во втором полугодии - по интеллектуальной собственности, занятости и соцполитике, промышленной политике, науке, а также внешней политике и безопасности.

Брюссель призывает Киев ускорить проведение реформ в сфере верховенства права. Согласно документу, ключевые требования в этой области Украина должна выполнить в первой половине 2027 года.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила о невозможности вступления Украины в ЕС с 1 января 2027 года. По ее словам, процесс основывается на выполнении установленных требований, поэтому заявленные сроки нереалистичны.