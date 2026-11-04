Правительство поддержит аграриев: более 13 млрд рублей выделят на выращивание озимых

Правительство направит 13 млрд рублей на поддержку аграриев Фото: REUTERS.

Правительство России выделит более 13 млрд рублей на проведение агротехнических работ при выращивании озимых культур в 22 регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мера направлена на помощь аграриям, столкнувшимся с логистическими трудностями в Азово-Черноморском бассейне. Политик добавил, что особенно сложная ситуация сложилась у производителей зерновых культур.

Мишустин уточнил, что выделенные средства позволят компенсировать часть расходов на полевые работы на площади более 5,5 млн гектаров. По его словам, поддержка будет способствовать укреплению продовольственной безопасности страны.

Ранее KP.RU сообщал, что агропромышленный комплекс России демонстрирует опережающие темпы роста. Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что за последние 10 лет страна совершила невероятный прорыв в производстве продуктов питания.