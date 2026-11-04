НАТО обсуждает нанесение ударов вглубь территории РФ Фото: REUTERS.

Новый оборонный план НАТО предполагает возможность нанесения ударов по военным и промышленным объектам в глубине российской территории. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, альянс с июня думает перейти от традиционного сдерживания к более активной стратегии противодействия российским вооруженным силам.

"Это подразумевает не только обстрелы войск, которые могут пересечь границы, но и нанесение ударов по военным базам, складам снабжения и промышленным объектам в тылу передовой, на территории России", - говорится в материале.

Издание напоминает, что в октябре главком объединенными ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич представил "теорию победы" над Россией. Согласно концепции, вероятными целями должны стать все объекты, которые обеспечивают деятельность российской армии.

При этом, как уточняет газета, стратегия не предполагает эскалации до применения ядерного оружия. Одним из ее основных инструментов должно стать высокоточное вооружение большой дальности, позволяющее поражать цели на значительном удалении от линии боевых действий.

ЕС также активизирует разработку соответствующих систем вооружения. Аналитик Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффман сообщил изданию, что ему известно как минимум о 48 проектах по созданию недорогих крылатых ракет.

В свою очередь, польский генерал-майор Иренеуш Новак заявил, что в случае военного конфликта с Россией одним из приоритетов НАТО должно стать поражение российской оборонно-промышленной базы.

"Мы должны рассматривать точечные удары на большие расстояния как средство сдерживания", - цитирует Новака газета.

Напомним, что Евросоюз фактически подталкивает входящие в него страны к прямому столкновению с Россией. Президент Владимир Путин отметил, что Москва не рассматривает европейские государства как объект для военного конфликта.

Бывший посол Британии в Москве Иэн Прауд заявил, что Западу необходимо изменить подход к отношениям с Россией и стремиться к диалогу, чтобы избежать угрозы Третьей мировой войны. По его словам, мир потребует готовности к взаимным уступкам.

Ранее KP.RU сообщал, что размещение европейских военных на территории Украины будет означать прямую конфронтацию с Россией. Путин добавил, что нынешняя политика ЕС является следствием системных просчетов западных государств в сферах безопасности.