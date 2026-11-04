США вывели все войска с авиабазы в Сомали: американское командование объяснило решение

Американские военные покинули авиабазу Баледогле на юге Сомали, которая долгое время служила важным опорным пунктом США в стране. Фото: Benjamin D. Applebaum/US Joint Staff via Global Look Press

Американские военные покинули авиабазу Баледогле на юге Сомали, которая долгое время служила важным опорным пунктом США в стране. Об этом сообщила газета Stars and Stripes.

База расположена примерно в 96 километрах к северо-западу от столицы Могадишо. Ее использовали для разведки и подготовки сомалийских подразделений, участвующих в борьбе с группировкой «Аш-Шабаб»*.

В Африканском командовании ВС США не стали раскрывать подробности вывода войск. Представитель заявил, что командование перемещает силы для оптимизации контртеррористических операций.

Сколько именно военнослужащих покинули базу и куда их направили, не уточняется. Как отмечает издание, это заметное изменение по сравнению с ситуацией годичной давности, когда США вкладывали значительные средства в инфраструктуру Баледогле для обеспечения долгосрочного присутствия.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп резко высказался о Сомали, заявив, что не считает ее полноценным государством. Американский лидер также раскритиковал ситуацию в стране и работу ее представителей в ООН.

* Террористическая организация, запрещённая в России.