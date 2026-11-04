В ЕС усомнились в готовности к военному конфликту к 2030 году Фото: REUTERS.

Еврокомиссия опасается, что Евросоюз не сможет своевременно выполнить задачи в рамках программы милитаризации "Готовность 2030". Об этом сообщает брюссельский портал Rapporteur.

В связи с этим ЕК намерена призвать государства ЕС к укреплению устойчивости, повышению уровня готовности и развитию военных возможностей. По данным газеты, это нужно для "быстрого реагирования на кризис или нечто худшее".

Такая оценка согласуется с выводами секретного доклада Европейского оборонного агентства. Издание уточняет, что в нем указаны серьезные проблемы по всем девяти приоритетным направлениям развития военного потенциала ЕС в рамках программы.

Ранее KP.RU сообщал, что Европа одержима идеей милитаризации. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что европейцы свою идентичность в области обороны и безопасности строят на базисе конфронтации с Россией.