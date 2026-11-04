Названа пятерка самых высокооплачиваемых профессий в Москве

Самой высокооплачиваемой в Москве стала профессия программиста Java Фото: Артем КИЛЬКИН.

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в Москве в октябре стали программист Java, продукт-менеджер и бизнес-аналитик. Об этом со ссылкой на аналитику SuperJob сообщает РИА Новости.

Так, программист на языке Java в среднем получал в прошлом месяце 340 тысяч рублей, продукт-менеджер — 330 тысяч, а бизнес-аналитик — 250 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, в пятерке высокооплачиваемых профессий оказались инженеры строительного контроля с зарплатой в 200 тысяч рублей и водители большегрузного транспорта, которые получали 190 тысяч рублей.

Ранее в Москве сформировали список наиболее доходных стартовых позиций для кандидатов без профильного образования и опыта работы. Самый высокий минимальный оклад на столичном рынке труда предлагается водителям-экспедиторам.

Тем временем Росстат сообщил, что в 22 регионах России средняя зарплата в июле 2026 года превысила 100 тысяч рублей. Средняя начисленная зарплата по стране составила 109,5 тысячи рублей.