Прокуратура США попросила суд снять обвинения с учёной Петровой. Фото: Stefano Facchin Photography / Al/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская прокуратура обратилась в суд Массачусетса с просьбой закрыть уголовное дело о контрабанде в отношении российской исследовательницы из Гарварда Ксении Петровой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

В феврале 2025 года Петрова прилетела в Бостон из Парижа, не задекларировав эмбрионы лягушек, которые намеревалась использовать для научных исследований. Пограничная служба аннулировала её визу J-1 и попыталась депортировать исследовательницу; Петрова оспорила задержание в суде, а в мае 2025 года против неё возбудили дело о контрабанде.

Теперь же сторона обвинения просит суд прекратить дело по обвинительному заключению — без возможности повторного предъявления тех же обвинений.

Ранее Министерство юстиции США в материалах дела утверждало, что учёная якобы заявила, будто не знала о необходимости декларировать эмбрионы. При этом в её телефоне были найдены сообщения от коллеги с напоминанием о том, что данный биологический материал должен быть задекларирован.