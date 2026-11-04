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НовостиПолитика4 ноября 2026 5:31

На Украине чиновник СБУ мешает НАБУ провести у себя обыск: мужчина угрожает оружием

На Украине чиновник СБУ с оружием мешает НАБУ провести у него обыск
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
На Украине чиновник СБУ с оружием мешает НАБУ провести у него обыск. Фото: Agron Dragaj/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине чиновник СБУ с оружием мешает НАБУ провести у него обыск. Фото: Agron Dragaj/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине чиновник СБУ с оружием мешает провести у него обыск сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом пишет украинское издание «Общественное».

По данным издания, в НАБУ заявили, что чиновник СБУ угрожает детективам огнестрельным оружием и не даёт провести обыск. На место также прибыли спецназовцы СБУ. Обыск проводится на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

В бюро подчеркнули, что такие действия недопустимы и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов НАБУ.

Ранее сотрудники НАБУ провели следственные действия у главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Местное издание «Страна» сообщало, что Пышный опасался расследования НАБУ из-за его связей с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком.