ЦТАК: КНДР планирует построить корабль с уникальными боевыми возможностями Фото: REUTERS.

Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на судостроительном заводе в Нампхо, где осмотрел строящийся военный корабль. Как передаёт ЦТАК, северокорейский руководитель заявил, что этот корабль получит боевые возможности, которых нет ни у одной другой страны мира.

По словам Ким Чен Ына, судно проектировали под комплексные боевые задачи, учитывая современные способы ведения войны, мировые тенденции и конкретные условия КНДР.

Размеры и внешний вид строящегося корабля лидера республики впечатлили. Он отметил, что тот заметно превосходит по этим показателям эсминец, построенный в 2025 году. Правда, класс, водоизмещение и технические характеристики новинки в ЦТАК не раскрывают.

Отдельно Ким Чен Ын указал на необходимость ускоренно наращивать надводные и подводные силы флота. По его словам, этого требуют изменившаяся геополитическая обстановка и угрозы со стороны противников КНДР. А для мощных ВМС, к которым никто не рискнёт приблизиться, нужны передовые высокотехнологичные судостроительные базы, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Северной Корее планируют модернизировать Вооруженные силы. Власти намерены создать мощнейшую армию по приказу Ким Чен Ына.