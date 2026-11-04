«Сильная Армения»: СК проводит обыски в квартирах Самвела и Нарека Карапетянов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Сотрудники Следственного комитета Армении устроили обыски в квартирах лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции Нарека Карапетяна. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Агавни Сукиасян в социальных сетях.

По словам представителя партии «Сильная Армения», обыски начались с раннего утра. Силовики пришли не только по адресам самих политиков, но и по другим связанным с ними местам. Что именно ищут следователи и с чем связаны эти мероприятия, пока не уточняется — официальных комментариев на этот счёт нет.

Любопытно, что это уже не первый подобный случай. Летом сотрудники силовых структур Армении уже наведывались с обысками в жилище Нарека Карапетяна. Тогда о причинах визита тоже ничего не сообщалось. Официальные лица никак не комментировали происходящее.