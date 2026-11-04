Венгрия вслед за Румынией откажется от российских нефти и газа: что происходит в Будапеште Фото: REUTERS.

Венгрия намерена отказаться от российского газа к осени 2027 года, а также постепенно перейти на альтернативные поставки нефти. Об этом заявила министр иностранных дел страны Анита Орбан в интервью изданию Telex.

По словам главы венгерского МИД, Будапешт собирается выполнить требования Евросоюза о прекращении закупок российского газа в установленные сроки.

«Европейский союз установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа — осень 2027 года», — подчеркнула Орбан.

При этом власти страны уже ищут замену российской нефти. Венгерская нефтегазовая компания MOL прорабатывает возможность закупок топлива через хорватского оператора JANAF. Для этого потребуется технологическая подготовка нефтеперерабатывающих предприятий.

Министр также напомнила, что 21 ноября истекает срок американского исключения из санкций, позволяющего Венгрии закупать нефть у российских компаний «Лукойл» и «Роснефть».

Кроме того, Орбан сообщила о намерении венгерской, сербской и российской сторон договориться о продаже принадлежащей «Газпрому» доли в сербской нефтяной компании NIS.

Ранее KP.RU сообщала, что министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань подтвердил готовность страны отказаться от российского газа к октябрю 2027 года. По его словам, Будапешт уже ведет переговоры с соседними государствами и поставщиками сжиженного природного газа, чтобы обеспечить себя альтернативными источниками топлива.