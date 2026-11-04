Россиянку задержали за разврат на Бали: Она предлагала странные услуги в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ.

На индонезийском острове Бали задержали 29-летнюю россиянку, которая, предположительно, предлагала интимные услуги через интернет. Об этом сообщает агентство ANTARA со ссылкой на иммиграционную службу Денпасара.

Девушку задержали вечером 28 октября на одной из местных вилл. Вместе с ней под проверку попали еще две иностранки: 35-летняя гражданка Уганды и 32-летняя уроженка Нигерии. Обеих также подозревают в занятии проституцией.

По словам руководителя иммиграционной службы Денпасара Харьо Сакти, проверка началась после жалоб местных жителей на возможные нарушения визового режима. Сотрудники ведомства обнаружили в интернете анкеты иностранок с расценками на интимные услуги.

«Согласно опубликованным предложениям, россиянка установила цену в 13,7 миллиона рупий (около 870 долларов), а гражданка Уганды — 100 долларов», — отмечает агентство.

Выяснилось, что россиянка находилась в Индонезии по визе, оформленной по прибытии. Теперь иммиграционные власти проверяют, не использовала ли она разрешение на пребывание не по назначению. Задержанным грозят депортация и запрет на повторный въезд в страну.

Ранее с Бали депортировали россиянку вместе с семилетней дочерью. Женщина обманывала местных предпринимателей, забирая товары и заказывая еду без оплаты. Кроме того, выяснилось, что срок действия ее визы истек еще 318 дней назад.