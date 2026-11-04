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НовостиВ мире4 ноября 2026 6:42

The Guardian: Британия извинилась перед украинскими детьми за русский язык

Министр образования Джорджия Гулд с сожалением признала, что многих украинских учеников заставляли учить русский язык
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
The Guardian: Британия извинилась перед украинскими детьми за русский язык

The Guardian: Британия извинилась перед украинскими детьми за русский язык

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Британские власти принесли извинения украинским детям-беженцам, которых в местных школах вынуждали учить русский язык. Об этом пишет The Guardian.

Министр образования Джорджия Гулд признала, что многих учеников заставляли учить русский, и выразила сожаление, что украинские дети оказались в такой ситуации.

«Многих учеников заставляли учить русский язык. Мне очень жаль, что они оказались в таком положении», — сказала Гулд.

По словам министра, в Британии запустили финансирование экзамена GCSE по украинскому языку. Экзамен, разработку которого ведёт AQA при поддержке Минобразования в размере 340 тыс. фунтов, появится в 2028 году. Решение, как пишет издание, стало итогом многолетних усилий украинского правительства и общественных организаций, представляющих интересы более 30 тыс. украинских детей, бежавших в Британию.

Ранее уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская заявила, что на Украине решили бороться с русскоязычными результатами поиска Google, которые появляются даже при запросах на украинском языке.