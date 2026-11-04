Три метра глубины и ледяной плен: обессиленную косулю спасли от верной смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Спасатели вытащили косулю из ледяной ловушки под Комсомольском-на-Амуре. Обессиленное животное заметили всего в пяти метрах от берега и сразу позвонили в экстренные службы, сообщили в краевом управлении МЧС.

Подобраться к бедолаге оказалось непросто: дно обрывистое, а глубина доходила до трёх метров. Спасатели всё же добрались до животного, вытащили его на сушу и передали в зооцентр, где косулей занялись специалисты.

Спасатели выручили из беды замерзающую во льду косулю Косуля едва не замёрзла, но на помощь ей пришли сотрудники МЧС России из Комсомольска-на-Амуре

Ранее стало известно, что ставропольского бойца с позывным Хорс, спасшего двух новорожденных котят из зоны спецоперации, выдвинули на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Уроженца Георгиевска номинировали в категории «В ответе за тех».

Котят нашли в сентябре в лесополосе. Рядом лежали останки их матери. Бойцы поняли: без помощи малыши погибнут, и забрали их с собой. Выкармливать новорожденных в зоне спецоперации — задача не из лёгких. Со шприцем проблем не было, а вот молоко нашлось только пакетированное, его приходилось греть в руках или собственным дыханием.