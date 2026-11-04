Актера Эрика Дэйна месяцами лечили от жуткой болезни, но ее не было: Подробности вскрылись после смерти. Фото: Netflix/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американского актера Эрика Дэйна, известного по сериалам «Анатомия страсти» и «Эйфория», несколько месяцев лечили от заболевания, которого у него не было. Об этом стало известно из посмертных мемуаров артиста, отрывки из которых опубликовала газета Daily Mail.

В своей книге Дэйн рассказал, что первые тревожные симптомы появились задолго до постановки смертельного диагноза. Актер постепенно терял чувствительность в правой руке и обращался к разным специалистам, пытаясь выяснить причину.

Сначала он посетил хирурга, затем другого врача, который направил его к неврологу. Медики предположили, что артист страдает нейропатией, и назначили лечение, эффективное в 90% случаев. Вот только Дэйну лучше так и не стало.

Тогда актер вернулся к своему лечащему врачу в Лос-Анджелесе. Тот признался, что специалисты подозревают боковой амиотрофический склероз (БАС), однако пока не могут подтвердить диагноз. Впоследствии страшные опасения оправдались.

«Я знаю, что эти буквы означают прогрессирующее дегенеративное заболевание, которое постепенно разрушит нервные клетки и связи, необходимые мне, чтобы ходить, пользоваться руками, говорить и дышать», — написал Дэйн.

Напомним, актер скончался 19 февраля 2026 года в возрасте 53 лет. О своей болезни он публично рассказал в апреле 2025 года.

Ранее KP.RU рассказывала, что Эрик Дэйн снялся во втором сезоне медицинского сериала «Блестящие умы». Примечательно, что артист сыграл пожарного, которому диагностировали тот же боковой амиотрофический склероз.