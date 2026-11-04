Толпа мужчин похитила человека, узнав о его криптовалюте: жуткий случай в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Санкт-Петербурге шестерых мужчин обвинили в похищении человека и грабеже на сумму не менее 5,5 млн рублей в криптовалюте. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, преступление произошло 16 октября 2026 года. Двое мужчин узнали, что у их будущей жертвы есть крупные накопления, и решили завладеть деньгами. Для этого они привлекли еще четверых знакомых.

Сообщники напали на потерпевшего, силой затолкали его в автомобиль и потребовали перевести им криптовалюту на сумму не менее 5,5 млн рублей. Под давлением похитителей мужчина был вынужден выполнить их требования.

Вскоре следователи совместно с сотрудниками полиции установили личности всех шестерых нападавших и задержали их. Возраст обвиняемых составляет от 24 до 40 лет.

Против мужчин расследуется уголовное дело по статьям о похищении человека и грабеже. Пятерых фигурантов суд отправил под стражу, шестому назначили домашний арест.

Ранее в Петербурге приговорили к длительным срокам заключения четверых мужчин за похищение и вымогательство. Преступники напали на знакомого, избили его и потребовали 1,5 млн рублей. В итоге потерпевший передал им 300 тысяч рублей и золотые украшения. Осужденные получили от восьми до восьми лет и четырех месяцев колонии строгого режима.