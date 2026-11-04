Водитель автобуса погиб при атаке украинского дрона на АЗС в ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Донецкой Народной Республике водитель автобуса погиб в результате атаки украинского беспилотника на автозаправочную станцию. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, удар произошел 3 ноября в Пролетарском районе города. Жертвой атаки стал мужчина 1974 года рождения. Еще три водителя автобусов получили ранения.

«По поступившей информации, в результате вчерашней атаки БПЛА на автозаправочную станцию в Пролетарском районе погиб водитель автобуса — мужчина 1974 года рождения. Кроме того, ранения средней степени тяжести получили водители автобусов — мужчины 1970, 1969 и 1965 годов рождения», — написал Кулемзин.

Ранее KP.RU сообщала, что 1 ноября в ДНР в результате атак украинских беспилотников погибли два человека, включая подростка, еще восемь получили ранения. В частности, в Киевском районе Донецка при ударе по городскому автобусу пострадали двое мужчин 1981 и 1974 годов рождения.