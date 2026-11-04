1600 гостей из 20 стран и восемь соглашений: как прошёл V Национальный конгресс «Национальное здравоохранение»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на V Конгрессе "Национальное здравоохранение". Фото: Евгений Мессман/ТАСС

V Москве 2–3 ноября 2026 года прошёл V Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение». Главной темой форума стала практическая реализация Стратегии развития здравоохранения РФ до 2030 года. Как сообщили организаторы — Минздрав России и Фонд Росконгресс, — в очном формате собрались более 1600 человек из 20 стран, включая Китай, Бразилию, Египет, Индию, Казахстан и Республику Корея. Организационным партнёром выступил ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

Президент России Владимир Путин направил участникам приветствие. По его словам, форум традиционно объединяет учёных, врачей, руководителей медорганизаций и профильных ведомств из России и из-за рубежа, а такие встречи дают возможность на серьёзном экспертном уровне обсудить профессиональные проблемы и обменяться опытом.

На торжественном открытии выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что система здравоохранения развивается через нацпроекты и госпрограммы уже около 20 лет, и привела цифры: объёмы финансового обеспечения базовой программы ОМС выросли почти в 23 раза — с 219 млрд до 5 трлн рублей. Инфраструктура обновляется во всех регионах с учётом потребностей населения и транспортной доступности, развивается кадровый потенциал. «Работа продолжается, но важно смотреть в будущее», — отметила Голикова.

Деловая программа включала шесть тематических блоков — от здоровья семьи и профилактики до новых технологий и качества медпомощи. Всего прошло 25 мероприятий, в которых участвовали более 150 экспертов. Центральным событием первого дня стала пленарная сессия «Будущее здравоохранения: стратегия, инновации, решения» — диалог министра здравоохранения Михаила Мурашко и председателя Госкомитета КНР по здравоохранению Лэй Хайчао. Мурашко заявил, что здравоохранение — это фундамент национальной безопасности, а Стратегия до 2030 года — живой механизм, где профилактика снижает риски, первичное звено обеспечивает наблюдение, а реабилитация помогает восстановить утраченные функции.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Евгений Мессман/ТАСС

На полях конгресса подписали восемь соглашений о сотрудничестве. Одно из них — между Минздравом в лице Мурашко и Российским научным фондом в лице гендиректора Владимира Беспалова, в присутствии помощника президента Андрея Фурсенко. Документ нацелен на поддержку исследований в области медицины и внедрение их результатов.

Также прошло награждение победителей IV Всероссийского фотоконкурса «Медики на работе» — на него подали более 2000 работ, больше всего из Башкортостана, Подмосковья, Москвы, Петербурга и Приморья. Участвовали и представители Индии и Южной Осетии. Финалом стала церемония закрытия с награждением победителей конкурсов врачей, среднего медперсонала и молодых преподавателей.

Участники V Конгресса "Национальное здравоохранение" в отеле "Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк". Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Ещё до старта деловой программы более 350 участников из регионов России и зарубежья посетили 18 ведущих федеральных медцентров Москвы и Подмосковья — от клинических больниц и поликлиник до центров ядерной медицины и телемедицины. А советник президента Антон Кобяков отметил, что конгресс становится площадкой, где стратегические приоритеты обретают конкретное содержание.