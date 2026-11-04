У выступавшего за Россию экс-премьера Сербии начались проблемы: Ему не дали улететь в Москву Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина сняли с рейса из Белграда в Москву из-за якобы непроверенного багажа. Об этом сообщает сербское издание Nova.

Инцидент произошел вечером 3 ноября. Самолет авиакомпании Air Serbia уже находился в воздухе, когда экипаж получил распоряжение вернуться в аэропорт вылета. По информации СМИ, выяснилось, что Вулин якобы не прошел обязательную проверку безопасности, причем попасть на борт ему якобы помог кто-то из сотрудников аэропорта.

Распоряжение о возвращении самолета отдал директор по безопасности белградского аэропорта Милан Куч. Как утверждает издание, он обнаружил нарушение процедуры при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

При этом сама авиакомпания подтвердила лишь необходимость дополнительной проверки одного из пассажиров, не назвав его имени.

Вулин отверг появившиеся в прессе обвинения и назвал произошедшее попыткой свести с ним политические счеты.

«Мне очень жаль, что многим пришлось вернуться из-за попыток свести со мной политические счеты. Они пытаются выжать что-то из того, чего нет», — заявил политик.

По словам Вулина, в Москве он собирался провести переговоры о поставках российского газа в Сербию. На борту также находились директор компании «Србиягаз» Душан Баятович и глава Сербской народной партии Ненад Попович.

Ранее Александр Вулин назвал Россию честным и надежным поставщиком энергоресурсов для Сербии. На встрече с российским вице-премьером Александром Новаком он подчеркнул, что Белград всегда мог положиться на Москву в вопросах энергетики.