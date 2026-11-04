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НовостиВ мире4 ноября 2026 7:30

Техасец привез подгузники 8-месячному сыну, а после расстрелял его и бабушку

В США мужчина ранил своего восьмимесячного сына и убил его бабушку
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Анастасия СУТОРМИНА
Техасец привез подгузники 8-месячному сыну, а после расстрелял его и бабушку

Техасец привез подгузники 8-месячному сыну, а после расстрелял его и бабушку

Фото: REUTERS.

В Техасе обычная семейная ссора привела к трагедии. В американском городе Хьюстон 52-летний Родни Боб привез домой подгузники для своего восьмимесячного сына и там поругался с женой. В итоге в доме раздалась стрельба. Об этом сообщает Daily Mail.

В пылу ссоры мужчина достал пистолет и выстрелил в спину бабушке ребенка, 37-летней Кэри Рэй Томас. Затем выстрелил в живот ребенку, а потом покончил с собой. 18-летняя мать ребенка не пострадала и вынесла сына из жилого комплекса. Сейчас ребенок находится в критическом, но стабильном состоянии.

В настоящее время полиция выясняет причины конфликта, которые привели к гибели людей. Ведется следствие.

Ранее трое человек погибли на парковке магазина в городе Остин в Техасе, когда мужчина внезапно устроил стрельбу.