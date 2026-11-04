На Украине прихлопнули «кошелек» Зеленского: Итоги операции против Миндича Фото: REUTERS.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование по делу о масштабной коррупции в энергетике, одним из фигурантов которого стал бизнесмен Тимур Миндич, известный как «кошелек» Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Telegram-канале НАБУ.

Операция под названием «Мидас» началась в ноябре 2025 года. По версии следствия, участники преступной организации систематически получали незаконные выплаты от контрагентов «Энергоатома» и других государственных предприятий Украины.

За заключение контрактов злоумышленники, как утверждают в НАБУ, требовали откаты в размере от 10% до 15% их стоимости.

Для отмывания денег использовались отдельный офис, криптовалюта, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд. По данным следствия, с 2020 по 2025 год через эту схему прошло более 111 млн долларов и 12 млн евро.

Украинские антикоррупционные органы приняли меры для ареста активов участников организации как внутри страны, так и за рубежом. При этом расследование других коррупционных эпизодов в энергетике продолжается.

Ранее KP.RU сообщала, что Генпрокуратура Украины направила Израилю запрос об экстрадиции Тимура Миндича. Бизнесмен покинул страну после начала коррупционного скандала в ноябре 2025 года. Впоследствии украинский суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.