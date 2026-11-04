В США анонсировали скорый крах европейских стран: Кто не выживет под протестами Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп допустил, что некоторые европейские страны, в том числе Франция и Италия, могут не пережить нынешних потрясений. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News.

По мнению главы Белого дома, Европа находится в крайне тяжелом положении, а происходящие в отдельных государствах события ставят под угрозу их дальнейшее существование.

«Посмотрите на Европу, она умирает. Взгляните на то, что происходит во Франции и Италии, они даже могут не выжить», — заявил Трамп.

При этом американский президент противопоставил европейским проблемам ситуацию в собственной стране. По его словам, Соединенные Штаты сейчас процветают, и Вашингтон намерен сохранить такое положение дел.

«Мы хотим, чтобы так продолжалось и дальше», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что Европа рискует исчезнуть, если не пересмотрит свою миграционную политику. Американский лидер призвал европейские страны усилить контроль за въездом иностранцев. По его мнению, нынешний подход властей ЕС угрожает сохранению идентичности.