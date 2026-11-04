Назван один из главных рисков исчезновения людей зимой: о чём предупредили россиян в «ЛизаАлерт»

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Зимние лыжные прогулки в лёгкой экипировке — особенно с детьми — могут обернуться бедой: при травме, резком ухудшении самочувствия или внезапной смене погоды человек рискует исчезнуть, и на его поиски почти не остаётся времени. Об этом ТАСС рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

По его словам, лыжники одеваются легко — лишние вещи мешают во время бега, а организм и без них вырабатывает много тепла. Но стоит случиться непогоде, снежному бурану, заносу лыжи, травме или проблемам со здоровьем — счёт идёт на минуты, и спасателям крайне сложно успеть.

Чаще всего, отметил Сергеев, такие истории происходят именно с детьми.

Ранее в отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей осенью 2025 года в тайге Красноярского края, будут продолжаться до тех пор, пока пропавших не обнаружат. По словам представителей отряда, поиск человека заканчивается только тогда, когда его нашли или открылись новые обстоятельства, не позволяющие продолжать поиск обычным добровольцам.