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НовостиВ мире4 ноября 2026 7:48

Возможный организатор поджога терминала Starlink в Польше задержан: что о нем известно

В ФРГ задержали предполагаемого организатора поджога терминала Starlink в Польше
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Возможный организатор поджога терминала Starlink в Польше задержан: что о нем известно

Возможный организатор поджога терминала Starlink в Польше задержан: что о нем известно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Германии по запросу Польши задержали мужчину, которого подозревают в организации поджога наземного терминала спутниковой связи Starlink под Варшавой. Об этом сообщило ведомство по уголовным делам федеральной земли Баден-Вюртемберг. Речь идет о гражданине Турции — его взяли 3 ноября в районе Ройтлинген на юго-западе страны.

По версии следствия, именно этот человек поручил двум своим соотечественникам устроить пожар на станции. Тех двоих задержали в Германии еще в середине октября, сейчас решается вопрос об их экстрадиции в Польшу. Самому задержанному вменяют подготовку теракта.

Напомним, о пожаре на станции спутниковой связи в деревне Воля Кробовская под Варшавой стало известно в сентябре. Огонь вспыхнул ночью. Через этот наземный шлюз интернет от Starlink раздается на весь европейский регион, включая Украину.