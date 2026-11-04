Россияне этого возраста нервничают больше других: опросы показали новую тенденцию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Миллениалы в России испытывают тревожность чаще представителей других поколений. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог клиники «Будь Здоров» в Сочи Марта Уварова со ссылкой на статистику ВЦИОМ.

По словам специалиста, миллениалы, к которым обычно относят людей, родившихся с 1982 по 2000 год, также лидируют по уровню стресса.

«По индексу стресса ВЦИОМ, в России наибольший уровень стресса зафиксирован у миллениалов (60.1–66.5 балла), за ними следуют зумеры, которые родились в 1995–2010 годы (54.0), и наименьший — у бэби-бумеров, которые родились в период с 1946 по 1964 годы (42.1)», — рассказала Уварова.

Психолог добавила, что среди миллениалов тревогу регулярно испытывают 31–32%. При этом жители крупных городов подвержены стрессу сильнее, чем сельское население. На эмоциональное состояние также влияют финансовые трудности, высокая нагрузка и активное использование интернета.

По словам эксперта, многие люди даже не замечают, что находятся в постоянном напряжении. Чтобы снизить тревожность, она посоветовала наладить сон, заниматься спортом, ограничить просмотр новостей и отказаться от кофеина и алкоголя.

Если тревога неделями мешает спать, работать и вести привычную жизнь, Уварова рекомендует обратиться к специалисту.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала, что миллениалам стоит поучиться у зумеров заботе о себе. По ее словам, старшее поколение чаще игнорирует усталость и продолжает работать на износ, тогда как молодежь легче снижает нагрузку и обращается за помощью.