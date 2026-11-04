Минфин начал поиски агента для продажи пакета акций «Совкомфлота». Фото: Filip Novikov/Global Look Press

Власти начали отбор агента для подготовки к продаже пакета акций «Совкомфлота». При принятии решений о сроке и объеме размещения будут учитывать рыночную конъюнктуру. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве финансов.

«Решение о продаже обосновано активным развитием госкомпании и демонстрацией положительного финансового результата, а также возобновлением дивидендных выплат в 2026 году»,— отметили в ведомстве.

В 2024 году российская судоходная компания «Совкомфлот» оказалась в списке юридических лиц, в отношении которых Соединенные Штаты ввели санкции.

Ранее российская судоходная компания «Совкомфлот» продала несколько танкеров для того, чтобы расплатиться с западными банками в условиях санкционных ограничений.