Режим беспилотной опасности объявлен в Челябинской области Фото: Олег Укладов.

В Челябинской области в среду, 4 ноября, ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации властей, предупреждение действует на территории всего региона. Жителей также предупредили о возможных временных проблемах со связью.

«На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность"», — говорится в сообщении правительства.

В частности, на время действия особого режима могут наблюдаться перебои с доступом к интернету и работой мобильной связи. При этом сведений о сбитых беспилотниках или каких-либо происшествиях в регионе пока не приводится.

Ранее KP.RU сообщала, что 16 октября в Челябинской области также вводили режим беспилотной опасности. Тогда предупреждение действовало почти четыре часа, после чего региональная РСЧС объявила об отмене ограничений. Жителей в тот день также предупреждали о возможных перебоях с мобильным интернетом.