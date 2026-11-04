В РФ зарегистрирован рекордный ущерб от экономических преступлений в 2026 году. Фото: Akhmetov Vadim/Global Look Press

За девять месяцев 2026 года в России зарегистрировали рекордный за последние годы показатель ущерба от экономических преступлений. Он составил около 460 млрд рублей. Об этом со ссылкой на материалы МВД сообщает ТАСС.

«Материальный ущерб от указанных преступлений (по предварительно расследованным и приостановленным уголовным делам) составил 457,1 млрд рублей. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 71,1%», - говорится в материалах.

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост экономических преступлений составил 7,3 процента. Всего ущерб от преступлений в РФ за первые девять месяцев 2026 года составил 656,4 млрд рублей.

Ранее в Совбезе России сообщили, что число преступлений экстремистской направленности за первый квартал 2026 года выросло на 28,3 процента. Отмечается также, что за этот же период количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков сократилось на 40,1%.